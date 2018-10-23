Предприятия курортной сферы Кубани перечислили в бюджет 5 млрд рублей налогов

Об этом 23 октября рассказал губернатор Вениамин Кондратьев на выездном заседании в Туапсе по развитию отрасли.

Участие в мероприятии приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, вице-губернаторы, руководители профильных ведомств, главы курортных территорий и представители предприятий санаторно-курортной отрасли.

Губернатор подвел итоги летнего сезона. Он подчеркнул, что турпоток на курорты региона вырос по сравнению с прошлым годом на 6% и составил 15,6 млн человек.

«Сегодня отрасль показывает положительную динамику. В регионе развивается система «все включено», обустраиваются пляжи, растет уровень обслуживания. Эти изменения замечают отдыхающие», — отметил Кондратьев.

По словам главы региона, в курортной сфере растут объемы услуг, налоговые платежи. За восемь месяцев предприятия перечислили в бюджет почти 5 млрд рублей — это на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Введенный в этом году курортный сбор показал востребованность кубанских здравниц. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия региона Христофор Константиниди рассказал, что на сегодняшний день в Фонд развития курортной инфраструктуры поступило 82,6 млн рублей.

«Это на 18% больше запланированного. Теперь эти средства пойдут на благоустройство и озеленение курортных объектов тех территорий, где шел эксперимент», — рассказал Константиниди.

На совещании отметили, что в крае продолжается работа по выявлению черных отельеров. Приоритетным остается обеспечение безопасности на курортах. К следующему летнему сезону планируют привести все пляжи края к единому облику. Кондратьев отметил, что это даст курортам Краснодарского края конкурентное преимущество перед другими регионами и странами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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