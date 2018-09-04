Предприятия легкой промышленности Кубани приняли участие в международной выставке в Москве

Международная выставка CPM — Collection Premiere Moscow открылась 4 сентября. Это уже 31-й сезон крупнейшего в Восточной Европе события мира моды.

В этом году свои коллекции демонстрируют более 1 тыс. 200 компаний из 30 стран мира, выставочную площадку посетят более 25 тыс. профессионалов индустрии.

Краснодарский край представляют такие предприятия легкой промышленности, как «Красар», «Марина», «ВИВО» и мануфактура «Инрока». На объединенном стенде департамента промышленной политики региона они презентуют одежду своего производства.

«Кубанские производители одежды впервые принимают участие в выставке такого масштаба. Несомненно, это прекрасная возможность заявить о себе на международном уровне, расширить рынки сбыта своей продукции», — отметил руководитель департамента Иван Куликов.

Выставка проходит с 4 по 7 сентября в московском ЦВК «Экспоцентр» и включает в себя деловой форум, презентации коллекций весна-лето 2019, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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