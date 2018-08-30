Предприятия туриндустрии Кубани подали более 200 заявок на конкурс «Курортный Олимп»

В профмастерстве будут соревноваться организаторы отдыха на курортах края.

За звание лучших борются санатории, здравницы, пляжи и кемпинги, а также экскурсоводы, администраторы, горничные, врачи.

Заявлено 17 номинаций. Победителей и призеров премии назовут в ноябре. Церемония награждения пройдет в одном из городов Краснодарского края. Конкурс был учрежден в 2005 году. Его создали для того, чтобы поднять престиж отрасли, выявить и отметить лучших сотрудников.

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