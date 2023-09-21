Председатель: Безопасность соседних стран важна для Ирана

Для Ирана важна безопасность соседних стран. Об этом заявил президент Ирана Эбрагим Раиси во время своего выступления на ежегодных дебатах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он раскритиковал западные страны за их открытые попытки дестабилизировать регион.

По мнению Раиси, некоторые страны пытаются создать блоки в духе холодной войны на глобальном уровне.

“Иран постоянно выступает против возникновения новых конфликтов между Востоком и Западом и убежден, что такой сценарий развития событий следует избегать”, – добавил Раиси.