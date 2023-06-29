Председатель Центральной избирательной комиссии посетил Ташкентскую область

Председатель Центральной избирательной комиссии Зайниддин Низамходжаев прибыл в 10-й Ташкентский областной избирательный округ. На совещании председатель окружной комиссии Улугбек Тохтаев дал подробную информацию о подготовительных процессах к досрочным выборам Президента Республики Узбекистан, условиях, созданных в районе и на избирательных участках.В городе действует 968 избирательных участков. чтобы организовывать и проводить их открыто и прозрачно на основе нашего законодательства и общепризнанных демократических принципов. Приданные им члены участковых избирательных комиссий также работают в установленном порядке и вносят рекомендации. Также состоялся обмен мнениями по вопросам оснащения избирательных участков и создания необходимых условий для избирателей.