Председатель: Иран обогащает уран до 60% в ответ на действия европейских стран

Иран обогащает уран до 60% и более в ответ на нарушение некоторыми европейскими странами своих обязательств по Совместному комплексному плану действий по ядерной программе Тегерана.

Об этом президент Ирана Эбрагим Раиси рассказал CNN в интервью.

«Мы предприняли эти шаги в ответ на нарушение обязательств тремя европейскими странами. “Поначалу, исходя из наших обязательств, мы не ставили целью обогащение до 60 процентов”, – заявил глава государства. Скорее, он официально заявил, что это ответ на “нелояльность” европейцев к своим обязательствам. Сделайте это. », — сказал он.