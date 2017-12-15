Председатель крайизбиркома Алексей Черненко: многие инновации для будущих выборов мы уже опробовали

Совет Федерации утвердил дату предстоящих президентских выборов. Голосование пройдет 18 марта следующего года.

По сути, это старт предвыборной кампании. Кандидатам остается только дождаться официальной публикации постановления верхней палаты парламента. Произойти это должно 18 декабря. Именно тогда партии смогут проводить предвыборные съезды, а самовыдвиженцы — собирать группы поддержки. В крайизбиркоме отменяются новогодние праздники, там вводится дежурство.

«Подготовку к текущей кампании мы начали практически параллельно с подготовкой к прошедшим выборам депутатов ЗСК. Многие инновации, которые будут применяться в этой избирательной кампании, такие как голосование по месту нахождения, технологические новшества на избирательных участках, составление протоколов в машиночитаемом виде и многие другие, были нами уже опробованы на прошедших выборах и показали свою эффективность», — сообщил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

На Кубани приглашения прийти на участки получат более 4 млн человек, а также приезжие, которые смогут отдать свой голос вне зависимости от прописки.

В Центризбиркоме сообщили, что уже 23 человека изъявили желание участвовать в выборах президента России.

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