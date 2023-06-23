Председатель Сената Танзила Нарбаева: Нововведения, внесенные в закон, очень важны

Наш флаг, как один из главных символов нашей страны, выражает нашу национальную идентичность, ценности, государственность и, самое главное, нашу независимость.

В этом смысле нововведения, включенные в Закон, очень важны. Это важно.

Цель – дальнейшее расширение сферы использования государственного флага как выражения верности и гордости наш народ, особенно нашу молодежь.

Процедуры в этом отношении для дальнейшей либерализации и уточнения, чтобы разрешить вывешивание нашего флага в домах нашего народа в дни радости, проще говоря, сделать наш флаг является истинным флагом народа.

В то же время в Законе также крайне важно, чтобы были установлены четкие нормы относительно недопущения неуважения и неподобающего поведения по отношению к нашему флагу, ведь речь идет о символ нашей страны.