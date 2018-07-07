Председатель СК РФ провел оперативное совещание в Сочи

На повестку дня вынесли вопросы о состоянии преступности в Краснодарском крае, Севастополе и Республике Крым.

Там также подвели итоги следственной работы за пять месяцев 2018 года и планирование дальнейших действий по улучшению показателей.

Александр Бастрыкин напомнил о недавних изменениях в законодательстве, направленных на формирование единого механизма реализации полномочий федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений.

При этом председатель СК России подчеркнул, что «необходимо шире использовать предоставленные законом возможности для устранения причин и условий совершения общественно опасных деяний, ведь вы знаете, что большая часть преступлений насильственного характера происходит в состоянии алкогольного опьянения либо после употребления наркотических средств и психотропных веществ».

На совещании озвучили некоторые результаты следственной деятельности. Глава ведомства констатировал, что в текущем году следственные подразделения Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя проделали значительную работу по расследованию преступлений против личности, в сфере экономики, преступлений экстремистской направленности и других тяжких и особо тяжких преступлений, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

«За пять месяцев текущего года в производстве следователей следственного управления по Краснодарскому краю находилось свыше 3 тыс. уголовных дел. Улучшилась раскрываемость преступлений — почти на треть сократилось число уголовных дел, приостановленных производством», — озвучил данные председатель.

Говоря о рассмотрении обращений граждан, Александр Бастрыкин указал на необходимость «оперативно информировать глав регионов о затронутых в заявлениях людей проблемах, в первую очередь — по вопросам невыплаты и задержек заработной платы, нарушений прав инвалидов, пенсионеров, несовершеннолетних, ветеранов войны и труда».

По результатам совещания председатель СК России дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на улучшение качества предварительного следствия, оперативное расследование заслушанных им уголовных дел, а также совершенствование работы по приоритетным направлениям деятельности следственных управлений, в том числе по работе с обращениями граждан.

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