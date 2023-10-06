Председатель Верховного суда Бахтиёр Исламов принял участие в международном юридическом форуме

Прошёл двенадцатый Международный юридический форум стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Председатель Верховного суда Республики Узбекистан Бахтиёр Исламов принял участие в престижной конференции, проведённой в форме видеоконференции.

В мероприятии, посвящённом теме, приняли участие Вьетнам, Индия, Индонезия, Казахстан. Баланс национальных интересов и защита прав участников международных экономических отношений». Председатели и судьи Верховных судов Эстонии, Китая, Южной Кореи, Кубы, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Пакистана, России, Таиланда и Филиппины приняли участие.

Участники трансграничного мероприятия обсудили вопросы, связанные с правоотношениями и национальным правосудием. Они поделились опытом по защите прав бизнеса и балансу интересов в судебной практике.

Делегатов форума ознакомили с практикой применения хозяйственными судами Узбекистана законодательства о мерах социально-экономической поддержки предпринимательства.