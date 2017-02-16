Председатель ЗСК Бекетов посетил экологическую выставку в Краснодаре

Перед XII собранием Совета молодых депутатов Кубани 16 февраля председатель ЗСК Владимир Бекетов осмотрел выставку в «Олимпе». Ее посвятили Году экологии в России.

Спикеру кубанского парламента рассказали об экологических проектах природоохранных организаций и учебных центров. К примеру, учащиеся детского лагеря «Орленок» показали, как производится замер воздуха, берется проба воды, и рассказали, что батарейки надо выкидывать в специальный контейнер для сбора опасных отходов.

«Я очень надеюсь, что все, что здесь показано, — это путь к тому, что мы будем все-таки бережно и внимательно относиться к окружающей среде, и не только в Год экологии, а вообще. Жизнь наша направлена на то, чтобы экологию сохранять для проживания человека, беречь природу», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Бекетов.

На выставке демонстрировали и мусороуборочную технику. Это машины различных модификаций по вывозу и уборке улиц и площадей. Как отметил председатель ЗСК, сегодня есть все возможности, в том числе современное оборудование, чтобы сделать предприятия безопасными для экологии, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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