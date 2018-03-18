Председатель ЗСК Юрий Бурлачко: нужно прийти и сказать свое слово

В выборах президента России активное участие принимают первые лица Кубани. На свой участок пришел председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Спикер кубанского парламента исполнил свой гражданский долг в поселке Афипском Северского района. Он выразил уверенность, что жители Кубани примут активное участие в голосовании.

«Можно много говорить о патриотизме. Что такое патриотизм? Это вот как раз в такой важный знаковый день прийти на избирательный участок и взять ответственность за судьбу страны, за судьбу своей семьи, либо за свою собственную. Прийти и сказать свое слово», — сказал Юрий Бурлачко.

Свой голос за будущее страны отдал и первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко. Он пришел рано утром на избирательный участок, к которому прикреплен. Вице-губернатор отметил, что страна выбирает не просто президента, а будущее всего государства и каждого гражданина.

«Каждый человек сегодня выбирает будущее направление, по которому будет развиваться и жить наша страна. Почетная обязанность каждого гражданина — реализовать свое гражданское право», — сказал Андрей Алексеенко.

Избирательные участки по всему краю будут работать до 20:00.

Все новости по теме:

Выборы президента России

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник