Он поздравил жителей Кубани с наступающим Новым годом и поблагодарил их за доверие.

«Нам есть, за что благодарить 2018-й. Он запомнится важными и значимыми событиями. В уходящем году мы широко отметили 75-летие со дня освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и окончание битвы за Кавказ. Завершилась стройка века, Кубань и Крым надежно связал Крымский мост. Важнейшим политическим событием стали выборы президента Российской Федерации», — отметил Юрий Бурлачко.

Он добавил, что избирательная кампания прошла в обстановке общественно-политической стабильности и высокой гражданской ответственности кубанцев.

«Любители футбола оценили весь драматизм матчей чемпионата мира. Мы радушно приняли болельщиков со всех уголков планеты», — сказал Бурлачко.

По его словам, для депутатов ЗСК 2018-й также стал годом плодотворной деятельности. Приняты многие законы, которые будут определять жизнь региона на годы вперед.

«От имени депутатов кубанского парламента, от себя лично хочу сказать вам спасибо за поддержку и доверие, спасибо за стремление работать на результат и менять нашу Кубань к лучшему!» — обратился к жителям региона председатель ЗСК.

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