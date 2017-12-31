Председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравил кубанцев с Новым годом

Жителей Кубани с наступающим праздником поздравил председатель Законодательного собрания Краснодарского края.

«Дорогие друзья! Новый год — это время подводить итоги. С благодарностью вспоминать события уходящего года, с оптимизмом строить новые планы. 2017 год принес нам немало доброго и позитивного. В крае сохранялась стабильная общественно-политическая ситуация. Кубанская экономика продолжила свой рост. Особенно успешным этот год стал для нашего агропромышленного комплекса. Курорты Краснодарского края посетило рекордное количество отдыхающих. Год ознаменовался событиями не только федерального, но и международного масштаба. В Сочи прошел Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Большим праздником для любителей футбола стал Кубок конфедераций. Мы широко и торжественно отпраздновали 80-летие образования Краснодарского края.

В череде этих событий хочу упомянуть вековой юбилей Кубанской законодательной Рады. Ее правопреемницей является нынешний региональный парламент. Символично, что в этом же году прошли выборы ЗСК шестого созыва. От имени всего депутатского корпуса хочу еще раз поблагодарить вас за оказанное доверие.

Мы стоим на пороге 2018 года. Хочется пожелать, чтобы он принес нам возможности не только повторить прежние успехи, но и выйти на новые, более высокие рубежи. Дорогие земляки! Новый год по праву можно назвать семейным праздником. Это время улыбок, надежд и хорошего настроения. Время вечных ценностей, добра, любви и тепла домашнего очага. От всей души поздравляю вас с Новым годом. Искренне хочу, чтобы он стал для всех годом стабильности, мира и благополучия. Крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким!», — сказал председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

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