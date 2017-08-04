Председателем жюри фестиваля «Киношок» в Анапе станет режиссер Прошкин

Он возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов.

Фестиваль кино состоится в городе-курорте с 3 по 9 сентября. В рамках «Киношока» пройдут пять конкурсов: полнометражных, короткометражных и телевизионных фильмов, лент для детей «Киномалышок» и конкурс документального кино.

Кроме режиссера, руководителя мастерской Высших курсов кино и телевидения ВГИКа, лауреата Государственной премии Александра Прошкина, оценивать полнометражные фильмы будут кинодраматург Одельша Агишев, оператор и режиссер Владимир Климов, актриса театра и кино Светлана Тома, филолог и киновед Андрей Шемякин.

В жюри конкурса короткометражных фильмов вошли актриса и режиссер Елена Цыплакова, киновед Нина Дымшиц, кинорежиссер Анна Фенченко, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на фестиваль «Киношок» пригласили американского актера Стивена Сигала, который в 2016 году получил российское гражданство.

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