Представитель Динского района стал чемпионом мира по греко-римской борьбе

Степан Марянян завоевал золото в весовой категории до 63 кг на соревнованиях в Будапеште.

В финале борец победил спортсмена из Узбекистана Эльмурата Ташмурадова. Бронзовые медали завоевали Рахман Биличи из Турции и Ленур Темиров из Украины.

Степан Марянян впервые в карьере стал чемпионом мира. На первенстве в Париже в прошлом году он завоевал бронзу. Также он победитель Европейских игр в Баку и двукратный обладатель Кубка мира в составе сборной России. Его подготовкой занимается заслуженный тренер России Игорь Иванов.

Золото стало первым для сборной России по греко-римской борьбе в Будапеште. Соревнования завершатся 28 октября, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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