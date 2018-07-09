Представитель ФИФА: весь мир ощутил дух Сочи «Мы можем сделать это»

В Сочи подвели итоги организации чемпионата мира по футболу на Кубани.

Турнир в регионе завершился без единого нарекания. Все это — результат слаженной работы каждого причастного к ЧМ, уверен губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев встретился с представителями всех служб, следящих за жизнеобеспечением стадиона, и поблагодарил их за высокий уровень проведения матчей.

«Я хочу поблагодарить вас за эту работу. Это оценка сегодня в целом всех, кто побывал на этапах ЧМ по футболу в Сочи. Конечно, здесь сложно выделить какую-то группу специалистов, руководителей. Начиная от волонтеров и заканчивая специалистами в различных отраслях, руководителями проектов, все сработали на высокий бал. Вы — часть истории, вы — часть великой России. Ваш труд является сегодня гордостью нашей страны, потому что весь мир аплодировал тому, на каком уровне прошли матчи на стадионе «Фишт» и тому, какой красивейший этот стадион», — сказал Кондратьев.

«У Краснодарского края и Сочи есть так называемый дух «Мы можем сделать это». И весь мир это ощутил. Теперь вам необходимо думать о том, как двигаться вперед, как представлять Краснодарский край в будущем и что делать с наследием после мероприятия», — отметил координатор ФИФА по стадиону в Сочи Дерек Солсбери.

Среди организаторов матчей много тех, кто работал и на Олимпиаде в Сочи четыре года назад. Многие с нетерпением ждут и следующих масштабных мероприятий.

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