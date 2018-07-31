Представитель Ирана положительно оценил итоги встречи по Сирии в Сочи

Еще одна встреча в астанинском формате пройдет в ноябре. Место проведения переговоров пока не уточняется.

«У этой встречи относительно хороший итог. Это была хорошая возможность для продолжения договоренностей между тремя странами-гарантами для того, чтобы усовершенствовать процесс восстановления спокойствия на территории Сирии с тем, чтобы страна пришла к полному миру и окончанию кризиса», — отметил заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Ансари.

Он добавил, что дальнейшее присутствие Ирана в Сирии зависит от договоренностей с Дамаском, ситуации на земле и политической обстановки в стране, сообщает ТАСС.

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