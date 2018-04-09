Представитель «Краснодара» выступит на чемпионате РФПЛ по киберфутболу

Андрей Коннов примет участие в турнире, который пройдет 28–29 апреля в Москве.

Это отборочный этап Кубка мира ФИФА (FIFA eWorld Cup).

Крупнейший турнир по FIFA 18 включает два предварительных онлайн-этапа отборочного тура для всех желающих (14–15 апреля — на консоли Xbox, 21–22 апреля — на консоли PS4).

Четыре сильнейших игрока, прошедших открытые квалификации, а также 16 представителей клубов РФПЛ, среди которых ФК «Краснодар», в финале российского этапа поспорят за две путевки на решающий отбор европейского цикла Кубка мира ФИФА, сообщает пресс-служба «черно-зеленых».

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