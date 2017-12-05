Представитель Кубани занял второе место на этапе Кубка Европы по бобслею

Третий этап Кубка Европы прошел в немецком Кенигзее.

В составе российской сборной на этих соревнованиях выступали два спортсмена краевого Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта Сочи: пилот Максим Андрианов и разгоняющая Анна Парфенова.

Наиболее успешно выступил Андрианов. Четырехместный экипаж, пилотируемый представителем Кубани, показал второй результат. Самым быстрым оказался немецкий боб, а замкнули тройку призеров в этом виде программы австрийцы, сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

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