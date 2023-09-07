Представитель МИД России о членстве Армении в НАТО: Это огромная фантазия

<img src="/wp-content/uploads/2023/09/2ca40ff539e971eedcb9796c565dc259.jpg" title="Сотрудник МИД России о членстве Армении в НАТО: Это огромная фантазия" alt="Член МИД России говорит, что членство Армении в НАТО "это огромная фантазия», — крикнул он.

«Это огромные фантазии. Армения является членом ОДКБ и мы исходим из этого факта”, – сказал он.

Грушко заявил, что Москва и Ереван “продолжат укреплять военно-политическое сотрудничество”.

«Это наш союзник, и мы доверяем друг другу в безопасности. Я уверен, что это будет иметь решающее значение для наших текущих двусторонних отношений на долгие годы вперед».