Представитель ООН примет участие в Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи

Представлять международную организацию будет спецпосланник генсека Стаффан де Мистура.

Об этом 27 января сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, приняв в расчет заверения Москвы в том, что форум будет способствовать проведению переговоров под эгидой ООН в Женеве, административный глава организации «решил принять приглашение Российской Федерации и направить своего представителя на конгресс в Сочи».

«Генеральный секретарь уверен, что конгресс в Сочи внесет важный вклад в возобновленный межсирийский переговорный процесс под эгидой ООН в Женеве на основе полного выполнения Женевского коммюнике 2012 года и резолюции Совета Безопасности 2254», — цитирует заявление Дюжаррика ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сирийская оппозиция не примет участие в Конгрессе нацдиалога в Сочи.

Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи запланирован на 23—30 января.

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