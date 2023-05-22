Представитель президента встретился с послом ЕС в Узбекистане и представителем ООН

22 мая 2023 года состоялась встреча Специального представителя Президента Республики Узбекистан по Афганистану Исматуллы Иргашева с послом Европейского Союза в Узбекистане Шарлоттой Адриан и постоянным представителем Соединенных Программы развития наций в нашей стране, Матильда Димовская.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества между Узбекистаном, Европейским союзом и ПРООН в рамках реализации образовательных программ, предназначенных для граждан Афганистана, особенно для подрастающего поколения.

Участники акцентировали внимание на необходимости обеспечения прав и свобод женщин в сфере труда и образования в Афганистане. Подчеркнута необходимость продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу, находящемуся в сложных социально-экономических условиях.Союз отметил, что готов продолжать тесное сотрудничество с Узбекистаном в этом направлении.