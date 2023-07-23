Представитель Узбекистана избран президентом Комиссии по делам Азии Международного союза нотариусов

Председатель Нотариальной палаты Узбекистана Дилшо d Ашуров из Международного союза нотариусов Он был избран президентом Комиссии по делам Азии.

В Джакарте, Индонезия, состоялось заседание Комиссии по делам Азии Международного союза нотариусов. В нем комиссия рассмотрела кандидата в президенты на ближайшие 2 года и единогласно утвердила и проголосовала за председательство в Нотариальной палате Узбекистана Дилшода Ашурова.

Международный союз нотариусов – основан 2 октября 1948 года в Буэнос-Айресе, Аргентина, является международной организацией, объединяющей нотариусов 91 страны со всех пяти континентов.

3 декабря 2021 года Нотариальная палата Узбекистана принята в Международный союз нотариусов в качестве 91-го члена.