Представитель ведомства: маловероятно, чтобы иранский уран, обогащенный до 60 процентов, использовался в мирных целях

Мы ясно дали понять, что неправдоподобно, что иранский уран, обогащенный до 60 процентов, предназначен для мирных целей. Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель.

Ведант Патель отказался комментировать доклад Международного агентства по атомной энергии о ядерной энергетике Ирана: «Мы слышали в СМИ, что Иран обогатил уран до уровня до 60%. Однако мы не можем комментировать отчет AYEBA, поскольку он не был обнародован. «Ни одна страна в мире не использует в мирных целях уран, обогащенный до 60 процентов».