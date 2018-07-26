Представителей США пригласили на встречу по Сирии в Сочи

26 июля в 17:23

Очередные переговоры запланированы на 30-31 июля.

«В мероприятии примут участие представители на уровне заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Турции как стран-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию, делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, наблюдатели от ООН и Иордании», — заявил заместитель официального представителя МИД РФ Артем Кожин.

Он добавил, что соответствующее приглашение было направлено также США.

На полях мероприятия планируют провести очередное заседание рабочей группы по обмену задержанными и поиску пропавших без вести, сообщает РИА «Новости».

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