Представители британских компаний посетят кубанские сельхозпредприятия

Замминистра сельского хозяйства Краснодарского края Михаил Тимофеев и директор департамента торговли и инвестиций посольства Великобритании в РФ Джон Линдфилд 8 февраля обсудили направления сотрудничества Кубани c Великобританией.

Они обменялись мнениями по ряду вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в сфере АПК. Тимофеев подчеркнул важность подобных встреч для развития экономики и бизнеса двух стран. Он рассказал гостю об успехах Кубани в области сельского хозяйства, развитии животноводства и рыбохозяйственного комплекса, пищевой и перерабатывающей промышленности, об экспортном и инвестиционном потенциале региона.

Заместитель министра обозначил приоритетные направления сотрудничества Краснодарского края c Великобританией: развитие сырьевой базы, внедрение и использование инновационных технологий в растениеводстве и животноводстве для получения конкурентоспособных сырьевых ресурсов.

Джон Линдфилд подчеркнул, что в марте планирует провести бизнес-миссию Великобритании в Краснодарском крае. Представители компаний посетят ряд сельхозяйственных предприятий региона и проведут семинар с кубанскими производителями, в ходе которого обменяются опытом и обсудят перспективы дальнейшего взаимодействия, сообщает пресс-служба министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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