Представители Германии и России на конференции в Краснодаре выступили за деполитизированное сотрудничество

В Краснодар 28 июня на международную конференцию городов-партнеров прибыли министры иностранных дел Германии и России.

Зигмара Габриэля в аэропорту встречал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Вместе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым они отправились на конференцию городов-партнеров России и Германии, которая стартовала в кубанской столице. Основное внимание направлено на сотрудничество между регионами двух стран: от экономических связей до культурного обмена.

«Хотел бы поблагодарить руководство Краснодарского края за оказанный нам теплый прием, гостеприимство. И очень приятно, что есть возможность поприветствовать здесь моего коллегу Зигмара Габриэля. В нынешней ситуации в Европе, когда отношения между нашими государствами, прямо скажем, переживают не лучшие времена, такое деполитизированное сотрудничество — важное подспорье в деле поддержания атмосферы доверия, взаимопонимания между народами и странами. По-прежнему мы открыты для тесной координации и усилий в интересах европейской безопасности, за которую наши страны несут повышенную ответственность. Открыты к совместному противодействию глобальным вызовам и угрозам, прежде всего, конечно, противодействию международному терроризму и экстремизму», — отметил Сергей Лавров.

«Важно, что взаимодействие между краем и немецкими городами-побратимами и в целом с Германией не ограничивается только культурной сферой. Оно давно уже перешло в практическую плоскость. Первой зарубежной компанией, с которой был подписан СПИК, была немецкая компания CLAAS. Это говорит о качестве наших отношений, нацеленных на результат. В Краснодарском крае регулярно бывают бизнес-миссии из Германии, и мы ведем работу по улучшению делового климата, делаем все, чтобы инвесторам было комфортно, удобно и уютно в нашем регионе. Сегодняшняя конференция — еще один шаг к укреплению наших деловых и дружеских отношений», — сказал Вениамин Кондратьев.

То, что международный форум проходит на уровне руководителей министерств иностранных дел, говорит о сближении в отношениях двух стран, несмотря на неустойчивую политическую повестку. У Кубани с Германией давние партнерские отношения. У Краснодара, Геленджика и Сочи есть города-побратимы в немецких землях. Внешнеторговый оборот в прошлом году между регионом и Федеративной Республикой достиг 180 млн долларов.

Конференция городов-партнеров России и Германии продлится в Краснодаре до 30 июня, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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