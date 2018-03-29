Представители ГК «Дубодел» рассказали краснодарцам, как выбирать мебель

Это один из ведущих производителей столов, стульев и авторских изделий на юге России.

Особой популярностью в Краснодарском крае пользуются столы из деревянного массива. Этот материал, как говорят консультанты, соединяет в себе эстетику, природную гармонию и экологическую чистоту. Дизайн изделий — классический и практичный, а прослужит такая мебель десятки лет.

«Все столы раздвигаются очень плавно, не нужно прилагать никаких усилий. Даже столы больших размеров может раздвинуть и собрать хрупкая женщина. Наши столы прочные, долговечные. В отличие от очень многих производителей, их можно переносить за столешницу. Она не оторвется. Это изюминка, разработанная непосредственно нашей компанией», — отметила региональный менеджер компании «Дубодел» Александра Бершлинг.

Всего в ассортименте 16 видов столов, в каждом несколько размеров. Цветовая гамма может быть любой. В производстве используются инновационные материалы и технологии. Подобрать мебель и узнать о новинках можно на официальном сайте.

Работать выставка будет до 31 марта на площадке «Экспоград Юг». В программе — конференции и семинары от ведущих предприятий России.

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