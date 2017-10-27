Представители краевой власти поздравили сотрудников вневедомственной охраны

Службе вневедомственной охраны региона 27 октября исполнилось 65 лет. За эти годы раскрыты сотни преступлений, задержаны тысячи опасных преступников.

Сотрудники подразделения в торжественной обстановке получили специальные звания и погоны. Стражей порядка поздравили первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко, заместитель главы края Алексей Копайгородский и начальник ГУ Росгвардии по региону генерал-лейтенант Сергей Власенко.

«Сегодня ваша служба — одна из самых передовых и надежных, современно оснащенных в системе войск Национальной гвардии. Вы вносите весомый вклад в укрепление безопасности Краснодарского края. Успешно боретесь с преступностью, обеспечиваете общественный порядок и защиту важнейших объектов, тысяч предприятий и учреждений», — сказал Андрей Алексеенко.

В прошлом году подразделения вневедомственной охраны вошли в состав Росгвардии. В структуре кубанской службы работают более 2 тыс. человек.

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