Представители Кубани обсудили на РИФ-2018 вопросы экономической дипломатии

За два года Краснодарский край посетили с официальными визитами более 50 иностранных делегаций.

На Российском инвестиционном форуме прошел круглый стол «Экономическая дипломатия глазами бизнеса». Мероприятие организовали при поддержке Министерства иностранных дел РФ и Совета молодых дипломатов МИД. В работе круглого стола принял участие руководитель департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Юрий Волков.

«В последние годы растет интерес международного сообщества к Кубани. В 2016 году Краснодарский край посетили 22 делегации, а в прошлом — более 30», — сказал Волков.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков отметил, что в новых экономических условиях важно продвигать интересы страны и налаживать взаимодействие между представителями нового поколения бизнеса.

«Мы расширяем экспорт, создаем все условия для укрепления российского присутствия на мировом рынке. Географии внешнеэкономического взаимодействия укрепляется», — пояснил он.

Гендиректор Корпорации развития Краснодарского края Василий Жабин рассказал, что региональная инфраструктура поддержки инвесторов сейчас внушительна.

«Мы показываем, что открыты и готовы к сотрудничеству, а самое главное, отвечаем за результат работы в сфере международного взаимодействия», — уточнил Жабин.

На инвестфоруме в Сочи пройдет ряд круглых столов. На них обсудят стратегию развития Краснодарского края, эффективное использование олимпийского наследия, создание на территории региона парка науки и искусств, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 15—16 февраля. Ожидается, что всего в мероприятии примут участие около 4 тыс. человек.

Кубань представляет на нем проекты по виноделию и переработке мусора. Стенд Краснодарского края на инвестфоруме сделали в футуристическом стиле.

Все новости по теме:

Инвестфорум в Сочи

Вернуться на ленту

Источник