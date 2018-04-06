Представители Кубани победили на сборе воспитанников кадетских корпусов

В Москве на ежегодном сборе Краснодарский край представляли команды Кубанского казачьего кадетского корпуса имени атамана М. П. Бабыча и Туапсинского морского кадетского корпуса.

Всего в сборе приняли участие 53 делегации — более 855 лучших воспитанников кадетских корпусов и школ.

В министерстве образования, науки и молодежной политики края рассказали, что соревнования включали смотр-конкурс строевой песни, прохождение торжественным маршем, военно-историческую викторину, метание учебной гранаты, подтягивание на перекладине, разборку-сборку макета автомата.

По итогам турнира сборная кадетского корпуса имени атамана М. П. Бабыча в составе 17 человек в общекомандном зачете заняла первое место. Команда из 11 туапсинских кадетов отмечена дипломом I степени, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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