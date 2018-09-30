Представители Кубани вошли в число медалистов EuroSkills 2018

Сборная России выиграла соревнования по профессиональному мастерству. Двое участников из Краснодарского края получили серебряные медали.

Шестое по счету первенство прошло в Будапеште с 25 по 29 сентября. В соревнованиях EuroSkills 2018 по 41 компетенции приняли участие 48 ребят из 17 регионов России. Всего в чемпионате в столице Венгрии приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран Европы.

Впервые россияне заняли первое место не только в балльном, но и в медальном зачете, завоевав наибольшее количество золотых медалей среди всех стран-участниц.

Российские конкурсанты получили девять золотых, восемь серебряных, две бронзовые медали и десять медальонов за профессионализм. Награды присудили чемпионам в основных компетенциях состязаний EuroSkills 2018. По количеству медалей Россия опередила Австрию и Францию, по баллам — Австрию и Венгрию.

Лидерство в профессии подтвердили обладатели золотых медалей по компетенциям визуальный мерчендайзинг, графический дизайн, мобильная робототехника, администрирование отеля, сетевое и системное администрирование, веб-разработка, сварочные технологии, инженерный дизайн CAD, фрезерные работы на станках с ЧПУ.

Серебро получили участники по компетенциям: технология моды, парикмахерское искусство, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, эстетическая косметология, мехатроника, флористика, столярное дело, обслуживание грузовых автомобилей. В число серебряных медалистов вошли представители Краснодарского края: Эвелина Алтунян — компетенция технология моды и Виталий Бондаренко — столярное дело.

Бронзовые медали завоевали участники по ресторанному сервису и производству мебели. Еще 11 конкурсантов подтвердили мастерство и были награждены медальонами за профессионализм.

Россия также получила медали по презентационным компетенциям, награды по которым не учитываются в общем зачете.

«Россия показала свой рекордный результат — впервые мы обогнали все другие страны и по количеству, и качеству медалей. Кроме того, средний балл подготовки нашей команды оценивается в 716 баллов — это выше среднего показателя, за который дают медальон за профессионализм! Эти результаты говорят об очень качественной массовой подготовке», — рассказал об итогах генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов.

По окончании церемонии закрытия флаг EuroSkills передали Австрии как следующей стране, в которой пройдет чемпионат Европы 2020. В 2022 году EuroSkills состоится в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте worldskills.ru.

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Виталий Бондаренко, worldskills.ru

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Эвелина Алтунян, worldskills.ru

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