Представители Международной ассоциации исламского бизнеса приехали в Краснодар

Встреча делегации и представителей власти Краснодарского края прошла 29 января. Большинство иностранных участников совещания прилетели из различных районов Турции.

Главный вопрос заседания — сотрудничество Кубани и арабских стран. Также обсуждались инвестиционный потенциал Краснодарского края и возможность создания в регионе индустриальных парков.

«Товарооборот между Краснодарским краем и Турецкой Республикой растет, в 2017 году он составил 1 млрд 300 млн долларов. На территории Краснодарского края работает 40 совместных российско-турецких предприятий в разных областях деятельности — от производства сельскохозяйственной продукции до строительного бизнеса», — рассказал первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко.

Приоритетная отрасль российско-турецкого бизнеса — агропромышленный комплекс. На встрече внесли предложения по развитию перерабатывающей промышленности региона. Также иностранные партнеры выразили заинтересованность в кубанской зерновой и мясо-молочной продукции.

«Мы готовы к любому сотрудничеству. Мы знаем, что российская продукция очень конкурентоспособная, мы за то, чтобы она была везде, во всех странах мира. Я недавно был в ОАЭ и там видел краснодарский рис на полках. Также я видел краснодарский рис в Саудовской Аравии», — отметил вице-президент Международной ассоциации исламского бизнеса Хайдар Камалетдинов.

Краснодарский край активно развивает деловые отношения с более чем 30 странами. Для бизнеса в регионе созданы комфортные условия. Для этого постоянно совершенствуется инвестиционное законодательство.

«Уже разработана стратегия развития региона до 2030 года. В соответствии с ней мы понимаем, где, в каких частях Краснодарского края мы планируем сосредоточение того или иного промышленного производства», — пояснил заместитель губернатора Краснодарского края Василий Швец.

Встреча руководства Кубани и исламского бизнеса проходит уже во второй раз.

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