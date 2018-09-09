Представители мониторинговой группы назвали выборы на Кубани открытыми и прозрачными

Председатель крайизбиркома 9 сентября встретился с представителями мониторинговой группы общественного контроля.

В течение дня в информационном центре избирательной комиссии Краснодарского края присутствовали члены мониторинговой группы общественного контроля и работали журналисты кубанских СМИ. Председатель крайизбиркома Алексей Черненко обсудил ход голосования на муниципальных выборах с участниками соглашения о создании мониторинговой группы общественного контроля на территории региона в единый день голосования.

Во встрече приняли участие уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, председатель Совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев, председатель Общественной палаты края Любовь Попова.

В ходе встречи представители мониторинговой группы отметили, что выборы во всех муниципальных образованиях Кубани проходят в штатном режиме и спокойной обстановке. Какие-либо жалобы ни к членам мониторинговой группы, ни в крайизбирком в день голосования не поступали.

Участники встречи отметили, что избиратели в целом голосуют активно, а в некоторых муниципалитетах эта активность традиционна.

Также представители мониторинговой группы отметили конкурентность кампаний, открытость и прозрачность работы избирательных комиссий. На участках были созданы все условиях для осуществления наблюдения, а также реализации механизмов общественного контроля.

По словам участников встречи, в помещениях для голосования ощущается атмосфера конструктивной работы, которая уже в ближайшее время найдет свое воплощение в итогах местных избирательных кампаний по выборам 45 глав поселений и 188 депутатов муниципальных представительных органов, сообщает крайизбирком.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в единый день голосования 9 сентября в Краснодарском крае прошли 64 муниципальные избирательные кампании. С 8:00 в крае работали 523 избирательных участка, на которых находились 1 тыс. 599 наблюдателей.

Жители Кубани из 30 муниципальных образований края выбирают депутатов местных советов и глав поселений. На вакантные мандаты 45 глав и 188 депутатов претендует 639 кандидатов.

Все новости по теме:

Выборы на Кубани

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник