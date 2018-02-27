Представители сборных чемпионата мира по футболу встретились в Сочи

В олимпийской столице проходит заключительный семинар перед мундиалем. Там будут обсуждать организационные вопросы.

В город-курорт приехали также более 200 журналистов со всего мира. Для них провели экскурсию по Сочи. В центре внимания — Олимпийский парк. Именно здесь, на стадионе «Фишт», пройдут шесть игр чемпионата мира.

«Я знаю, что в Сочи проходили Олимпийские игры. Инфраструктура не потеряна, как, например, в Бразилии. Россия сделала Сочи туристическим местом и сейчас готова к чемпионату. Очень красиво», — сказал журналист из Эквадора Альберто Гарсия.

В одном из гостиничных комплексов уже работает медиацентр. Журналисты с разных континентов в режиме онлайн делятся с редакциями последними новостями.

Совсем скоро на Кубани начнут действовать шесть баз, где будут тренироваться лучшие сборные мира.

«Сделаем все возможное, чтобы и игроки команд, и тренерский штаб, и болельщики чувствовали себя на нашей территории комфортно, чувствовали себя как дома», — заявил заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», семинар проводится на курорте 27—28 февраля. На него приехали представители всех 32 стран-участниц чемпионата мира.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

Во время чемпионата мира в Краснодарском крае будут базироваться шесть сборных. В Сочи гостить будет самая титулованная команда планеты — Бразилия. Спортсмены разместятся в одном из пятизвездочных отелей, а тренироваться будут на стадионе «Юг-спорт». Город курорт выбрала еще одна команда из первой десятки мирового рейтинга — сборная Польши.

Столица Кубани на время мундиаля станет домом для Испании. Сборная будет жить и готовиться к матчам в Академии ФК «Краснодар».

Сразу две сборные выбрали Геленджик. Этот курорт облюбовали северяне — шведы и исландцы. Они планируют тренировать на стадионах «Олимп» и «Спартак».

Еще одна скандинавская команда будет базироваться в Анапе. Это сборная Дании. Готовиться к матчам она собирается на стадионе «Понтос».

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