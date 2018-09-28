Предстоящие выходные на Кубани будут теплыми и солнечными

На Черноморском побережье синоптики обещают комфортную для бархатного сезона температуру после холодных циклонов, которые накрыли всю Кубань в начале недели.

«Мы прогнозируем по краю температуры 17-22 °С, местами до 25 °С, также до 25 °С температура будет подниматься на Черноморском побережье, вода будет достаточно комфортной», — сказал начальник Краснодарского гидрометцентра Андрей Бондарь.

В Азовском море купаться не стоит, будет прохладно. Температура воды достигнет максимум 18 °С. Летнего зноя уже не будет, зато бархатная осень продлится еще две недели, уверяют синоптики.

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