Предварительную версию Генплана Краснодара представят в июне

Работа над новым градостроительным документом ведется уже четыре месяца.

На заседании общественного Градостроительного совета при губернаторе Кубани, которое Вениамин Кондратьев провел в администрации Краснодара, стало известно, что специалисты уже провели анализ действующего Генплана Краснодара 2012 года. Сейчас обрабатываются материалы, полученные в ходе аэросъемки, которая прошла в начале апреля. Это позволит создать топографическую основу для построения Генплана. Впервые для города разработают цифровой топографический план Краснодара. Эта работа продолжится еще несколько месяцев.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, администрация города тщательно подошла к вопросу поисков разработчиков градостроительного документа.

«»НИИ Перспективного Градостроительства» — один из самых квалифицированных в нашей стране, имеет большой опыт в этой сфере, его специалисты принимали участие в разработке Генерального плана Санкт-Петербурга. Рассчитываем получить актуальный документ, который покажет перспективу качественного развития города с решением существующих проблем», — сказал Евгений Первышов.

По словам руководителя проекта Ирины Евпаловой, новый Генплан создается таким образом, чтобы достичь нормативов по обеспеченности зелеными зонами, социальными объектами и другой инфраструктурой на одного жителя Краснодара.

Разработчики градостроительного документа будут готовы представить первые проработки Генплана в июне. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поддержал эту работу, подчеркнув, что закончить Генплан необходимо до конца года, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», администрация Краснодара презентовала сайт Генерального плана города. Портал создали для детального обсуждения масштабного проекта и диалога между властью и населением. На сайте, посвященном Генплану, горожане смогут высказать свои пожелания.