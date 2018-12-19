Преемник краснодарского завода Седина отправил первый станок заказчику

«Южный завод тяжелого станкостроения» и «Белэнергомаш — БЗЭМ» подписали ряд контрактов на поставку оборудования в 2019 году.

Высокотехнологичный токарно-карусельный станок предназначен для обработки изделий из черных и цветных металлов. Он успешно прошел все испытания. Станок отгрузили ведущему белгородскому предприятию энергомашиностроения.

«Южный завод тяжелого станкостроения» набирает мощности: завершают реконструкцию производственных площадей, устанавливают оборудование.

Со следующего года это будет уже полноценно работающее предприятие по производству станков и обрабатывающих центров. Оборудование востребовано в энерго- судо- и теплостроении, металлургии, железнодорожном машиностроении. Пока аналогичное оборудование закупают за рубежом.

До 2014 года завод имени Седина был лидером по производству станкоинструментальной продукции на Кубани. Однако в связи с чрезмерной закредитованностью и отсутствием оборотных средств его работу приостановили. Сотрудникам не выплачивали зарплату.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева в декабре 2016 года вопрос с погашением задолженности по зарплате перед 151 работником на сумму 16 млн рублей решили. Разработали проект восстановления отрасли станкостроения на базе завода, вели активный поиск инвестора. Преемником стал «Южный завод тяжелого станкостроения».

До 2020 года на заводе планируют создать до 300 новых рабочих мест. Привлекаются инженеры и рабочие, которые трудились до банкротства. Также достигли договоренности с Кубанским государственным технологическим университетом о сотрудничестве в части подготовки кадров, о прохождении практики студентами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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