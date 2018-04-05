Индукционная плита используется для тушения, жарки, варки, разморозки или разогрева разных блюд. Отличный вариант для небольшого кафе или закусочной, но многие хозяйки используют такой бытовой прибор и в домашних условиях. Обладает высокой степенью безопасности и надежности, а Индукционная плита Gemlux GL-CIC35W работать может в любом помещении с доступом к розетке с напряжением 220 V.

Преимущества индукционных плит:

— экономия электроэнергии. Прибор позволяет сэкономить до 50% энергии, ведь температура нагрева задается с включением конфорки одновременно, а предварительно разогревать плиту не потребуется. Нагревается только посуда, которая стоит на плитке и все напряжение отдается ей, а рабочая поверхность конфорки не нагревается;

— использование любой посуды. Для индукционных плит используется посуда с плоским дном – чугунная, из нержавеющей или эмалированной стали и ручки посудины нагреваться не будут;

— безопасность. Каждый человек в суматохе или спешке может забыть выключить обычную газовую плиту. Но индукционная плита не будет работать, если на ней нет посудины, и сразу отключится. Пища, которая случайно во время приготовления попала на поверхность за пределами кастрюли или сковородки, никогда не подгорает. В кухне не бывает душно, ведь лишнее тепло в воздух не идет, а ребенок никогда не получит ожог от языков пламени, идущих от газовой плиты;

— удобный режим регулировки нагрева. Уровень температуры нагрева можно увеличить или уменьшить моментально. На плите с одинаковым успехом можно медленно варить борщ и быстро поджарить яичницу;

— простой уход. Покрытием плиты является стеклокерамика и варочную поверхность без труда почистит любая хозяйка. Поверхность прибора остывает за несколько минут и достаточно протереть ее влажной губкой и при необходимости капнуть немного моющего средства для посуды.

Любое блюдо на индукционной плите готовится в два раза быстрей. На передней части прибора находится сенсорная панель управления с цифровым дисплеем. Корпус сделан из качественной нержавеющей стали, а надежные ножки не скользят и позволят установить прибор на любом столе. Плита компактна, не займет много места на кухне, легко переносится и может стать отличным вариантом даже для дачи.