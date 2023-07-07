Премьер Чехии: Война должна закончиться изгнанием российской армии

Война должна закончиться с сохранением независимости и территориальной целостности Украины, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Праге.

“Никто не знает, когда закончится эта война. , но мне ясно, что война должна закончиться гарантией независимости и территориальной целостности Украины и изгнанием российского агрессора с территории Украины”, – сказал Фиала.

Он сказал, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕС и отдельных стран. «Будущее Украины — в Европейском Союзе и НАТО», — сказал Фиала.