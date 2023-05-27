Премьер Грузии: запрещать полеты с Россией не имеет смысла

Через пункт пропуска Казбеги – Верхний Ларс на границе Грузии и России ежедневно проходят тысячи автомобилей, поэтому нет смысла критиковать возобновление авиасообщения между двумя странами. Таково мнение премьер-министра Грузии Ираклия Гарибошвили.

«Тысячи автомобилей ежедневно пересекают границу на КПП «Верхний Ларс». В том числе пассажиры, грузы, тысячи машин, а какая разница, я не понимаю, тогда давайте закроем [сухопутную границу]», — заявил Гарибошвили о возобновлении прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой в ответ на критику.

Премьер-министр также отметил, что ежегодно Грузия получает «сотни миллионов долларов» денежных переводов из России. По его словам, представители грузинской диаспоры развивают бизнес, перечисляя деньги членам семьи и родственникам в Грузии.