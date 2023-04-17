Премьер Израиля заявил, что служба внешней разведки полностью находится под его контролем

Даша 17.04.2023 В мире

Премьер-министр Израиля заявляет, что Служба внешней разведки полностью находится под его контролем Управление заявило

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что служба внешней разведки полностью находится под его контролем, несмотря на сообщения СМИ о том, что служба внешней разведки «Моссад» поощряет антиправительственные протесты.

Он заявил NBC. В одном из интервью он опроверг сообщения, появившиеся на основании утечки секретных материалов Пентагона. По словам Нетаньяху, юрисконсульт Моссада указал, что есть вероятность, что сотрудники спецслужб примут участие в протестах против проекта судебной реформы в Израиле.

Добавить комментарий

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2023, All Rights Reserved