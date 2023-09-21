Премьер-министр Армении заявил, что не уйдет в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил своим сторонникам, что не уйдет в отставку. Об этом пишет газета “Грапарак”. На заднем плане Пашинян встретился со своими соратниками и заявил им, что не уйдет в отставку и сохранит власть любой ценой. После этого заявления премьер-министра силовики на площади приняли более строгие меры против протестующих.

Напоминаем, что 19 сентября в Ереване начались массовые акции протеста. Демонстранты обвиняют главу правительства Армении в измене и требуют его отставки.