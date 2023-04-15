Премьер-министр Чехии прибывает в Узбекистан

Премьер-министр Чехии Петр Фиала посетит Узбекистан. Он также посетит ряд азиатских стран, включая Вьетнам, Индонезию, Казахстан, Сингапур и Филиппины, чтобы уравновесить доминирование Китая на торговых рынках. Об этом сообщает ТАСС с его слов.

Во время поездки по странам Азии главу правительства Чехии будет сопровождать делегация деловых кругов республики. По словам Фиалы, указанные страны заинтересованы в расширении торгово-экономических отношений с Чехией.

“Мы поедем в страны, заинтересованные в сотрудничестве с Чехией. Это страны, которые могут создать баланс против доминирования Китая (на мировых торговых рынках). Это понятно, и избавляться от этого должна не только Чехия, но и вся Европа. Нам нужно создать для себя альтернативные рынки», — сказал Фиала.

Рабочая программа предстоящего путешествия по странам Азии рассчитана на семь дней. Первым пунктом назначения чешской делегации станет Манила, столица Филиппин.

Дата визита премьер-министра Чехии в Узбекистан не ясна.