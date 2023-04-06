Премьер-министр Финляндии Санна Марин подала в отставку

Сообщается что президент страны принял отставку правительства.

Yle пишет, что на следующей неделе начнется формирование нового правительства под руководством победившей на выборах Национальной коалиционной партии.

Санна Марин была самым молодым премьер-министром в мире. Санне Марин, бывшему министру транспорта, было 34 года, когда она стала премьер-министром, что имеет смысл для Финляндии: не случайно страна занимает первое место в ежегодном рейтинге гендерного равенства Всемирного экономического форума.