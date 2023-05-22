Премьер-министр Индии призывает к реформе ООН

Премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал к реформе Организации Объединенных Наций (ООН), которая, по его словам, не соответствует современным реалиям. Его слова сообщила в воскресенье индийская газета The Economic Times.

«[ООН] не отражает сегодняшнюю реальность. Организации, созданные в 20 веке, не отражают реальность 21 века. Вот почему такая крупная организация, как институты ООН, должна быть реформирована”, – сказал он на встрече. Представители стран G7.

Моди также подчеркнул, что ООН должна «стать голосом глобального юга».