Премьер-министр Испании Педро Санчес в понедельник, 29 мая, заявил, что распустит парламент и проведет досрочные всеобщие выборы 23 июля. Их цитирует Reuters. В результате региональных и муниципальных выборов, состоявшихся в Испании 28 мая, в большинстве автономных сообществ победила консервативная Народная партия, главный соперник Испанской социалистической рабочей партии Санчеса.

Испанская социалистическая рабочая партия 6 , чуть более 1 миллиона или 28,18 процента голосов, почти 6,9 миллиона или 31,47 процента избирателей проголосовали за консервативную Народную партию. «Хотя вчерашние выборы были проведены на местном и региональном уровне, смысл голосования включает в себя сообщение, выходящее за рамки этого. Поэтому как премьер-министр и лидер партии я лично принимаю результаты», — сказал Санчес.