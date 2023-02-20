Премьер-министр Италии посетит Киев в начале недели

Премьер-министр Италии Джордж Мелони посетит Украину в понедельник, 20 февраля, сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.

О том, что визит состоится, сообщают итальянские СМИ во вторник, 21 февраля.

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По сообщению Corriere della Sera, в понедельник Мелони отправится в Варшаву, а оттуда в Киев. Как сообщает Reuters, Мелони ранее заявлял, что посетит столицу Украины накануне российского вторжения.

В конце января министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в интервью Corriere della Sera, что Италия совместно с Францией направит в Украину зенитно-ракетные комплексы SAMP-T. “Италия уже предоставила Украине пять пакетов оборонной помощи на сумму около 1 млрд евро. Подготовлен шестой пакет, который включает в себя системы ПВО. В сотрудничестве с Францией, у нас САМП-Т “Заканчиваем отгрузку”, – сказал он.