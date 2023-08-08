Премьер-министр Казахстана призвал привлекать в страну высококвалифицированных специалистов

На заседании правительства под председательством Алихана Смойлова обсуждены вопросы реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 годы.

Казахстан до 2027 года Концепция миграции политика направлена ​​на совершенствование существующих методов и разработку новых подходов к управлению миграционными процессами. Об этом сообщил Премьер-министр республики Алихан Смойлов на заседании правительства, на котором были рассмотрены вопросы реализации Концепции миграционной политики на 2023-2027 гг., одним из основных направлений Концепции является привлечение высококвалифицированных специалистов, в том числе предприниматели – потенциальные инвесторы в страну.